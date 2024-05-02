DİĞER
Hainer ve Gomez’le Almanya’da görüştü
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya’da Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer ve RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Real Madrid ile oynanan maç sırasında Alman devinin başkanıyla bir araya gelen Başkan Arat, karşılaşma öncesinde bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile buluştu. Arat ve Gomez, 2-2 biten Bayern Münih - Real Madrid mücadelesini birlikte izlediler.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.