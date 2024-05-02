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Hainer ve Gomez’le Almanya’da görüştü

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya’da Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer ve RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Real Madrid ile oynanan maç sırasında Alman devinin başkanıyla bir araya gelen Başkan Arat, karşılaşma öncesinde bir dönem Beşiktaş’ta forma giyen RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile buluştu. Arat ve Gomez, 2-2 biten Bayern Münih - Real Madrid mücadelesini birlikte izlediler.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Hainer ve Gomez’le Almanya’da görüştü
Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya'da Bayern Münih Kulübü Başkanı Herbert Hainer ve RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu. Real Madrid ile oynanan maç sırasında Alman devinin başkanıyla bir araya gelen Başkan Arat, karşılaşma öncesinde bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen RB Leipzig Teknik Sorumlusu Mario Gomez ile buluştu. Arat ve Gomez, 2-2 biten Bayern Münih - Real Madrid mücadelesini birlikte izlediler.
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