Haberler Beşiktaş Biletler satışta

Biletler satışta

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Yönetim siyah-beyazlı taraftarlara "Takımımızı yalnız bırakmayalım" çağrısını yinelerken bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: Kategori (1-8) 600- 2.000 TL, VIP (101-126) 5.000 TL, VIP (100) 6.500 TL, Loca (162) 10.500 TL.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Biletler satışta
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 3 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Yönetim siyah-beyazlı taraftarlara "Takımımızı yalnız bırakmayalım" çağrısını yinelerken bilet fiyatları şu şekilde açıklandı: Kategori (1-8) 600- 2.000 TL, VIP (101-126) 5.000 TL, VIP (100) 6.500 TL, Loca (162) 10.500 TL.
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