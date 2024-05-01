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Sezon bitmeden görüşmem
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ekol TV'de canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Programda "Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olmalı?" anketinde en çok oyun kendisine çıkması için konuşan Sergen Yalçın, "Hiçbir takımla görüşmedim. Sezon bittikten sonra şartları önümüze koyacağız, ekibimle de görüşeceğim. Ankete katılan herkese teşekkür ederim. Çok değerli benim için. Ama etik olarak şu anda kimseyle görüşmedim, görüşmem" ifadelerini kullandı.
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