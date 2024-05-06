Haberler Antalyaspor Sergen Yalçın'dan flaş ayrılık açıklaması!

Sergen Yalçın'dan flaş ayrılık açıklaması!

Son dakika haberi: Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un teknik direktörü Sergen Yalçın sezon sonu Akdeniz ekibinden ayrılacağını açıkladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 22:40 Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2024 Pazartesi 22:45
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Sergen Yalçın'dan flaş ayrılık açıklaması!

Süper Lig'in 35. haftasında Pendikspor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da teknik direktör Sergen Yalçın sezon sonu Akdeniz ekibinden ayrılacağını açıkladı.

İŞTE SERGEN YALÇIN'IN SÖZLERİ;

Sergen Yalçın: "Benimle ilgili sürekli asparagas haberler çıkıyor. Çalıştığımız her yerde düzgün çalışıyoruz. Sürekli bu haberler çıkıyor, ben tesiste kalıyorum burada. Bilmeden araştırmadan soruşturmadan böyle haberler... Çok ayıp şeyler bunlar. Burada göreve başladıktan sonra işler istediğimiz gibi gitmedi. Transfer tahtamız kapalı, oyuncularımız gitti. Çok dar bir kadromuz var. Yönetim bana geldiğinde bu seneyi kümede kalarak geçirelim demişti, ekonomi toparlanırsa önümüzdeki seneye de bakarız demiştim. Ama tabii kolay değil. Geçen hafta yaptığımız toplantıda çok dostane konuşmalar oldu. Herkesin kendine göre hedefleri var. Ben ve ekibim gününde alıyoruz ödemelerimizi. Ben önümüzdeki sene devam etmeme kararı aldım. Son 3 maç buradayım ama sonra yollarımız ayrılacak. Güzel bir birlikteliğimiz oldu." ifadelerini kullandı.

"CİDDİ BİR TEKLİF GELMEDİ"

"Ben etik değerler gereği bir kulüpte çalışırken başka bir kulüple görüşme yapmıyorum. Lütfen çıkan haberlere itibar etmeyin. Ben teknik direktörüm, sezon bitince bir teklif gelirse oturur bakarız, şu ana kadar ciddi bir teklif gelmedi açıkçası."

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