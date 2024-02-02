Haberler Fenerbahçe Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, zirve yarışında kritik bir maça çıkacak. Fenerbahçe, Antalyaspor ile karşılaşacak. Corendon Airlines Park'ta oynanacak maçta Volkan Bayarslan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda? FB maçı saat kaçta?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 11:30 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 11:30
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Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman? FB maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Trendyol Süper Lig

Antalyaspor - Fenerbahçe maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Antalyaspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fenerbahçe maçı 3 Şubat Cumartesi günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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