Taliplimiz çok!

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktör konusunda aceleci davranmayacaklarını ifade etti. Başkan Arat, Şampiyonlar Ligi maçları için Almanya'da bulunduğu süre içinde temaslarda bulunacağını ve yeni insanlarla bir araya geleceği ifade ederek şöyle konuştu: "Beşiktaş herkesle temas eder. Santos'tan önce 20 teknik direktör ile görüştüm. O günlerde görüştüğüm çok ünlü hocalar İstanbul'a gelmek, buluşmak istiyor. Tekrar Beşiktaş'ın gündemine gelmek istiyorlar. Beşiktaş tüm alternatiflerini değerlendirecektir. Bir değerlendirme yapacağız ve karar vereceğiz. Herkesle temasımız var. Sadece Nuri Şahin değil birçok hocayla temasımız var. Türkiye'de de liglerin bitmesi lazım, görüşeceğimiz insanlar var. Sportif direktör olarak Bayer Leverkusen'den Devin Özek'in sim konuşuluyor. Bu seyahatimde görüşmeyeceğim. 7-8'e yakın sportif direktörle görüşüyoruz, kendisi de bunlardan biri."

TRANSFERİ HOCAMIZLA 'BİRLİKTE' YAPACAĞIZ

Yeni transferlerin göreve gelecek teknik direktör ve sportif direktörle birlikte yapılacağını belirten siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, "Biz önemli iki star transfer ettik. Bunlar dünyaca önemli sporcular. Yeni sezonda da çalışmalarımızı yapıyoruz ama bunu gelecek olan teknik direktör ve sportif direktörümüzle birlikte yapacağız" diye konuştu.