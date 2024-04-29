Beşiktaş bu sezon tam anlamıyla bir derbi kabusu yaşıyor. Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, 2023-2024 sezonunda oynadığı tüm büyük maçları kaybetti. Kadıköy'de Michy Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin gollerine engel olamayan Kara Kartal, bu sezon 13. kez rakiplerine boyun eğdi. Avrupa'ya gitme şansını da riske sokan siyah-beyazlılar, 51 puanda kaldı. Bu sezon taraftarlarının beklentisinin uzağında kalan Beşiktaş, 9 yılın ardından ilk kez bir sezonda tüm derbilerde mağlup oldu.

AVRUPA DA RİSKE GİRDİ

2014-15 sezonunda Fenerbahçe ve Galatasaray'la oynadığı tüm derbilerde rakiplerine mağlup olan Beşiktaş, 9 yıllık aranın ardından bu olumsuz istatistiği tekrarladı. 2014-15 sezonunda iç sahada oynadığı maçlarda Fenerbahçe'ye ve Galatasaray'a 2-0 yenilen Beşiktaş, deplasmanda da sarı-lacivertlilere 1-0, sarı kırmızılılara 2-0 mağlup oldu. Beşiktaş bu sezonu liderin 8 puan gerisinde 3. sırada tamamladı. Artık Avrupa kupalarına katılma şansını da riske sokan Kartal'da teknik patron Serdar Topraktepe çare arıyor.

4 DERBİDE 3 KIRMIZI

Bu sezon derbilerde puan alamayan Beşiktaş, oynadığı 4 derbinin 3'ünü 10 kişi tamamladı. Kırmızı kart görmediği tek derbi maçta Fenerbahçe'ye Dolmabahçe'de 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu maçta 5 sarı kart gördü. 2 Galatasaray maçında da 10 kişi kalan Kartal'da Mert, Colley ve Al- Musrati kırmızı kart gördü.

BEŞİKTAŞ, KADIKÖY'DE KIZARIYOR

Kartal, Fenerbahçe'ye konuk olduğu son 7 maçta toplam 7 kırmızı kart gördü. 2017 senesinde oynanan ve Beşiktaş'ta Quaresma, Atiba ve Oğuzhan Özyakup'un kırmızı kart gördüğü derbinin ardından siyah-beyazlı ekip, 2018'de oynanan derbiyi de 11 kişi tamamlayamadı. 2020'de siyah-beyazlıların 4-3 üstünlüğüyle tamamlanan derbide de Larin oyundan ihraç edilirken, geçen sezon Beşiktaş'ın 4-2 kazandığı derbide Welinton kırmızı kart görmüştü. Son isim ise Al-Musrati oldu.

47 YIL SONRA İLK KEZ

Beşiktaş'ın bu sezonki kötü derbi karnesi ortaya bir gerçeği çıkardı. Kartal, Fenerbahçe'ye karşı aldığı mağlubiyetin ardından 47 yıl sonra bir ilki yaşadı. Opta'nın verilerine göre; Bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a rakip olduğu altı maçın beşini kaybeden Beşiktaş (1G 5M), Süper Lig tarihinde 1977/78 (1B 5M) ile birlikte en fazla derbi mağlubiyeti aldığı iki sezondan birini yaşıyor.

EN ÇOK YENİLDİĞİ SEZON

Bu sezon Süper Lig'de oynadığı 34 maçın 13'ünü kaybeden Beşiktaş (15G 6B), lig tarihinde en fazla mağlubiyet aldığı sezonu yaşıyor.