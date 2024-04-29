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Beşiktaş'tan Alman ekibinin Semih Kılıçsoy için yaptığı 2 teklife ret!

Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa ekiplerinin radarına girerken; Alman ekibinin yaptığı 2 teklife ret cevabı verildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Beşiktaş'tan Alman ekibinin Semih Kılıçsoy için yaptığı 2 teklife ret!

Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy için teklifler gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş'tan Alman ekibinin Semih Kılıçsoy için yaptığı 2 teklife ret!

Son olarak Alman ekibi Stuttgart'ın genç oyuncu için devreye girdiği ve Siyah-Beyazlılara 2 farklı teklifte bulunduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş'tan Alman ekibinin Semih Kılıçsoy için yaptığı 2 teklife ret!

İKİ ÖNERİYE DE RET İLK

Takvim'in haberine göre; İlk olarak 12 milyon Euro bonservis +bonus öneren Bundesliga ekibi, 2. teklifini de 3 milyon Euro kiralama, 15 milyon Euro da satın alma opsiyonu şeklinde kulübe iletti.

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