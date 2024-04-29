Beşiktaş'tan Alman ekibinin Semih Kılıçsoy için yaptığı 2 teklife ret!
Bu sezon Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, gelecek sezon için çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Avrupa ekiplerinin radarına girerken; Alman ekibinin yaptığı 2 teklife ret cevabı verildi. İşte detaylar... | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
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İki teklifi de anında reddeden yönetimin Semih için 30 milyon Euro ve üzeri bir teklif beklediği belirtildi.
Bu sezon 30 maça çıkıp 11 gol, 2 asiste imza atan Semih'in Beşiktaş ile olan kontratı 2028'de sona erecek
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