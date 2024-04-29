Beşiktaş'tan Alman ekibinin Semih Kılıçsoy için yaptığı 2 teklife ret!

Beşiktaş'ta bu sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Semih Kılıçsoy için teklifler gelmeye devam ediyor.

Son olarak Alman ekibi Stuttgart'ın genç oyuncu için devreye girdiği ve Siyah-Beyazlılara 2 farklı teklifte bulunduğu ortaya çıktı.