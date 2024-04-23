Ankaragücü - Beşiktaş maçı ATV canlı şifresiz izle | Beşiktaş ZTK maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda?

Ankaragücü - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Ankaragücü - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Ankaragücü - Beşiktaş maçı 23 Nisan Salı günü saat 20:30'da ATV'den canlı yayınlanacak.

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ANKARAGÜCÜ - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Siyah-beyazlılarda, Onur, Semih, Zaynutdinov, Emrecan Terzi ve Tayfur Bingöl, Ankaragücü maçının kamp kadrosunda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Ankaragücü ile oynanan lig mücadelesinin ardından sağ uyluk üst adalesinde ağrı hissederek oyundan çıkan Emrecan (Gerilme ve ödem), sahaya dönüş ve takıma adaptasyon çalışmaları devam eden Onur ve Semih ile tedavi ve sahaya dönüş çalışmaları devam eden Zaynutdinov ve Tayfur, Ankaragücü ile oynanacak ZTK yarı final ilk maçı kadrosuna dahil edilmediler" denildi.

TÜRKİYE KUPASI'NDA 16. RANDEVU

Beşiktaş ile MKE Ankaragücü, Türkiye Kupası'nda 16. kez rakip olacak. İki takım daha önce kupada 15 kez karşı karşıya gelirken, bu müsabakalarda siyah-beyazlılar 9, sarı-lacivertliler de 3 defa kazandı. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, rakip fileleri 17 kez havalandırırken, kalesinde de 11 gole engel olamadı.

BEŞİKTAŞ'IN KUPA YOLU

Bu sezon kupaya 5. turdan katılan siyah-beyazlılar, Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Antalyaspor'u 2-1'lik skor ile saf dışı bırakan Beşiktaş, çeyrek finale adını yazdırdı. Çeyrek finaldeki rakibi Konyaspor'u da 2-0'lık skorla geçen Kartal, yarı finalde MKE Ankaragücü ile eşleşti. Başkent ekibi ise 3. turda Arguvanspor'u 2-0, 4. turda İskenderunspor'u 3-1, 5. turda Çaykur Rizespor'u 3-1'lik skorla eleyerek son adını son 16 turuna yazdırdı. Bu turda 24Erzincanspor'u 5-1 mağlup ederek çeyrek finalde Fenerbahçe'yle eşleşen MKE Ankaragücü, İstanbul ekibini 3-0 yenerek Beşiktaş'ın yarı finaldeki rakibi oldu.

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ÇEYREK FİNALDE FENERBAHÇE'Yİ ELEDİ

Başkent temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale kadar oynadığı 5 maçta 16 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Kupaya 3. turdan dahil olan MKE Ankaragücü, sırasıyla Malatya Arguvanspor'u 2-0, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor'u 3-1, Anagold 24Erzincanspor'u ise 5-1 yendi. Çeyrek finalde Fenerbahçe ile eşleşen başkent ekibi, güçlü rakibini Ankara'da Olimpiu Morutan, Anastasios Chatzigiovanis ve Garry Rodrigues'in golleriyle 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.