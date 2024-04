Yalçın & Güneş konuşulacak

Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör konusunda "Beşiktaşlılar Sergen Yalçın'ı ve Şenol Güneş'i konuşmakta çok haklılar. Son 10 yıldaki en önemli şampiyonlukları bu iki isimle yaşamışız. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş, tarihi işler yapmış, şampiyonluklar yaşamış, sembol olmuş, antrenörlük zamanında her türlü zorluğa rağmen şampiyon olmuş bir teknik direktör. Dolayısıyla Sergen Yalçın isminin konuşulması kadar doğal bir şey olamaz. Aynı şekilde Şenol Güneş hocamızla da Beşiktaş'ın Avrupa'daki en başarılı dönemi yaşandı. Üst üste şampiyonluklar kazandı. Biz Beşiktaşlılar vefalıyızdır, saygılıyızdır. Dolayısıyla her iki hocamız her zaman düşünce çerçevemizin içinde olması kadar doğal bir şey olamaz" dedi.