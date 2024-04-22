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Topraktepe’ye bakacağız!

Beşiktaş Başkanı Arat, öncelikli olarak Santos sonrası takımın başına getirilen Serdar Topraktepe'nin performansının da çok önemli olduğunu belirterek, "Şu anda öncelikle Serdar hoca ve ekibinin başarısıdır benim için önemli olan. Serdar hocanın başarısını görmek ana hedefimiz. Onu gördükten sonra karar vereceğiz. Acele etmeyeceğiz çünkü iyi çalışmalarımız var. Diğerleri niyettir, her türlü niyeti talebi dinleriz. Yönetim kurulumuz da bunları değerlendirip karar verir" yorumunu yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2024 Pazartesi 06:50
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Topraktepe’ye bakacağız!

Beşiktaş Başkanı Arat, öncelikli olarak Santos sonrası takımın başına getirilen Serdar Topraktepe'nin performansının da çok önemli olduğunu belirterek, "Şu anda öncelikle Serdar hoca ve ekibinin başarısıdır benim için önemli olan. Serdar hocanın başarısını görmek ana hedefimiz. Onu gördükten sonra karar vereceğiz. Acele etmeyeceğiz çünkü iyi çalışmalarımız var. Diğerleri niyettir, her türlü niyeti talebi dinleriz. Yönetim kurulumuz da bunları değerlendirip karar verir" yorumunu yaptı.

BEŞİKTAŞ DERBİLERİN TAKIMIDIR

Başkan Hasan Arat, ligde gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları derbi için, "Beşiktaş, her zaman derbilerin takımıdır. Beşiktaş'ın ne yapacağını kimse anlayamaz. Bizim takımımız iyi bir havaya giriyor Türkiye Kupası konsantrasyonuyla. Ankaragücü maçı, arkasından Fenerbahçe maçı bunlar iyi imtihanlar. Bu imtihanları başarıyla atlamamız halinde, camiamızın güveni de yerine gelecektir. Dolayısıyla o maç da aynı Beşiktaş'ın her maçta olduğu gibi hedefinin galibiyet olacağı bir maçtır. Beşiktaş, her zaman derbiye galibiyet için çıkar. Hedef her zaman galibiyet" yorumunu yaptı.

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUM

Yapılan yeni transferlerin son maçtaki performansının kendisini mutlu ettiğine dikkati çeken Başkan Arat, "Musrati, Muçi, Worrall, Svensson bunlar son maçta çok iyi oynadı. Beni en mutlu eden şeylerden biri maça Mustafa E. Hekimoğlu'nun girmesi oldu. Demir Ege Tıknaz girer girmez sahaya hakim oldu. Kalede Ersin Destanoğlu, Semih Kılıçsoy var, Serkan E. Terzi oynadı. Bizim 5-6 tane altyapıdan oyuncumuz sahada oynayabilecek durumda. Bu da Beşiktaş'ın gücünü gösteriyor" dedi

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