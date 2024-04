Kupa bizim olacak

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı camiaya seslenerek çarpıcı açıklamalarda bulundu. Başkan Arat, "Futbolun her zaman iyi gitmesi lazım. Cuma akşamı oynadığımız MKE Ankaragücü maçında skordan önemlisi Muçi yerde yatarken Tayyip Talha Sanuç'un bir müdahalesi vardı. Beşiktaş o zaman takım oldu. Benim arzuladığım an o andı. O yüzden ben takımıma teşekkür ediyorum. Her zaman böyle mücadele etmelerini bekliyorum. 80. dakikada bile pres yapan bir Beşiktaş vardı" ifadelerini kullandı.

HEDEFİMİZE ULAŞACAĞIZ

İlk hedeflerinin Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak olduğunu ifade eden Başkan Arat şöyle devam etti: "Biz Türkiye Kupası'nda hedefimize mutlaka ulaşacağız. Bunun için her türlü motivasyona hazırız. Takımımız da hazır. Kampa gitmeden önce bütün çalışmaların hepsi bitecek. Takımımız Türkiye Kupası'nı alarak kendisini Beşiktaş taraftarına affettirecek. Bunun camiamız için çok önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Önümüzde 3 tane maç var. İnşallah Beşiktaş mutlu sona ulaşarak ve kupayı alacak."