Tosun Paşa Eyüp yolunda

Siyah-beyazlılarda özellikle sezonun ikinci yarısında beklentilerin altında kalan Cenk Tosun takımdan ayrılmayı planlıyor. Başkan Hasan Arat yönetiminin yeni kontrat teklif etmediği tecrübeli futbolcu farklı kulüplerle görüşmelere başladı. 32 yaşındaki Tosun Paşa'nın, Trendyol 1. Lig'de bitime haftalar kala Süper Lig bileti alan Eyüpspor'a yakın olduğu belirtildi. Yıldız futbolcunun, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan ile yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği kaydedildi. Bu sezon siyah-beyazlı forma ile 40 karşılaşmada 2144 dakika süre alan Cenk Tosun 10 kez rakip fileleri havalandırdı, 7 de asisti yaptı.