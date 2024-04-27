Beşiktaş'ta 9 yıl sonra bir ilk! Aynı sezonda hiç derbi kazanamadı

Trendyol Süper Lig 34. hafta maçında Kadıköy'de Fenerbahçe'ye konuk olan Beşiktaş açısından düşündüren bir istatistik ortaya çıktı.

Bu sezon teknik direktör değişiklikleriyle istikrarsız bir grafik çizen ve Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Serdar Topraktepe, Fernando Santos'un ardından yeniden Serdar Topraktepe ile yola devam eden Beşiktaş, 9 yıl sonra derbilerde İstanbul'daki ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı galibiyet yüzü göremedi.

Beşiktaş ligde 2014-15 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonda Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 derbiyi de kaybetti.

İşte o istatistik..

2014/15 (Slaven Bilic dönemi)

Beşiktaş 0-2 Fenerbahçe

Beşiktaş 0-2 Galatasaray

Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

Galatasaray 2-0 Beşiktaş

Bu sezon (2023/24)

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe

Beşiktaş 0-1 Galatasaray

Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş