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Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında dev derbide Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Kadıköy'de oynanan mücadelede ev sahibi Fenerbahçe sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 20:40 Güncelleme Tarihi: 27 Nisan 2024 Cumartesi 21:01
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Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 34. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Karşılaşmada 25. dakikada Al Musrati, Fred'e yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

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30. dakikada Batshuayi ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Batshuayi'nin bu golüyle Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda 69. dakikada bu kez İrfan Can Kahveci ağları havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi.

Maçın 82. dakikasında bu kez Beşiktaş'tan Cenk Tosun ağları havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.

Bu gollerle Fenerbahçe sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçın ardından ligde 89 puanla 2. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise 51 puanla 5. sırada bulunuyor.

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