Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Ligin 34. haftası dev bir derbiye sahne oldu.

Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada kazanan taraf 2-1'lik skorla ev sahibi ekip oldu.

Karşılaşmada 25. dakikada Al Musrati, Fred'e yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

30. dakikada Batshuayi ağları sarstı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarı Batshuayi'nin bu golüyle Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarıda 69. dakikada bu kez İrfan Can Kahveci ağları havalandırdı ve skoru 2-0'a getirdi.

Maçın 82. dakikasında bu kez Beşiktaş'tan Cenk Tosun ağları havalandırdı ve skoru 2-1'e getirdi.

Bu gollerle Fenerbahçe sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçın ardından ligde 89 puanla 2. sırada yer alıyor.

Beşiktaş ise 51 puanla 5. sırada bulunuyor.