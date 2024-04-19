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Pepijn Lijnders’e yakın markaj

Beşiktaş, Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Pepijn Lijnders'e ilgi göstermeye başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Pepijn Lijnders’e yakın markaj

Beşiktaş, Liverpool'da Jürgen Klopp'un yardımcılığını yapan Pepijn Lijnders'e ilgi göstermeye başladı. The Athletic'te yer alan habere göre Jürgen Klopp'un 10 yıllık Liverpool macerasını bitireceğini açıklamasının ardından Lijnders de ayrılık kararı aldı. Liverpool macerası sonrası yardımcı antrenörlüğü bırakıp teknik direktörlüğe geçeceğini açıklayan 41 yaşındaki Hollandalı antrenör ile Beşiktaş arasında görüşmelerin başladığı belirtildi.

TERZIC ZORA GİRDİ

Beşiktaş'ta Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic için nabız yoklansa da olumlu yanıt gelmedi. Alman ekibiyle geçtiğimiz gün Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıkan Hırvat çalıştırıcının sezon sonunda ayrılacağı konuşulurken kariyerine Avrupa'nın büyük liglerinde devam etmek istediği aktarıldı.

GURBONAV YOKLAMASI

Siyah-beyazlıların gündemindeki bir diğer isim Azerbaycan ekibi Karabağ'ın başında yaptıklarıyla adından söz ettiren Gurban Gurbanov. Beşiktaş, 51 yaşındaki çalıştırıcının durumunu takip ediyor. Azeri liginde şampiyon olan Gurbanov, Avrupa Ligi'nde önemli işlere imza atarak dikkat çekti.

YALÇIN VAZGEÇİLMEZ

Beşiktaş'ın yerli hoca konusunda ise en büyük aday Sergen Yalçın. Antalyaspor'u çalıştıran Yalçın için Samet Aybaba, "Sergen Yalçın ile hiçbir görüşmemiz olmadı" ifadesini kullanmıştı. Kartal sezon sonunda yapılacak değerlendirmelere göre rotayı yeniden Sergen Yalçın'a çevirebilir.

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