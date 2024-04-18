TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Tangocu stoper! Arjantin basını müjdeyi verdi
Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon için transferde kolları sıvadı. Bu anlamda siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın son olarak savunma hattı için o stoperle ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...
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Beşiktaş'ın genç oyuncuya Arjantin ekibinden aldığı ücretin yaklaşık 3 katına yakın bir maaş teklif ettiği, Nicolas Valentini'nin de aldığı bu tekliften bahsederek Boca yönetiminin kendisine yaptığı sözleşme yenileme teklifini reddettiği belirtildi.
Başkan Riquelme'nin "Sözleşmeni yenile, satışına izin verelim" demesine rağmen Valentini'nin bu öneriyi geri çevirdiği öğrenildi. Arjantinli oyuncu, önümüzdeki Haziran ayında uygun bir bonservis karşılığında gitmesine izin verilmezse Ocak ayına kadar bekleyecek ve Beşiktaş'a bedelsiz gelecek.
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