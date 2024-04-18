TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Tangocu stoper! Arjantin basını müjdeyi verdi

BEDELSİZ BİR ŞEKİLDE DE GELEBİLİR Beşiktaş'ın genç oyuncuya Arjantin ekibinden aldığı ücretin yaklaşık 3 katına yakın bir maaş teklif ettiği, Nicolas Valentini'nin de aldığı bu tekliften bahsederek Boca yönetiminin kendisine yaptığı sözleşme yenileme teklifini reddettiği belirtildi.