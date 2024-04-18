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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Tangocu stoper! Arjantin basını müjdeyi verdi

Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon için transferde kolları sıvadı. Bu anlamda siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın son olarak savunma hattı için o stoperle ilgilendiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Nisan 2024 Perşembe 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Tangocu stoper! Arjantin basını müjdeyi verdi

Siyah-beyazlılar bir yandan yeni teknik direktör arayışlarını sürdürürken, diğer yandan da kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Tangocu stoper! Arjantin basını müjdeyi verdi

Beşiktaş yönetiminin listesine dahil ettiği son isim Nicolas Valentini oldu. Arjantin basını, siyah beyazlıların kısa bir süre önce menajeri aracılığıyla görüşme yaptıkları 23 yaşındaki sol stoper Nicolas Valentini ile prensip anlaşmasına vardığını iddia etti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Tangocu stoper! Arjantin basını müjdeyi verdi

Görüşmede; kulübü Boca Juniors'la olan sözleşmesi 31 Aralık'ta bitecek Nicolas Valentini'nin her konuda ikna edildiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Tangocu stoper! Arjantin basını müjdeyi verdi

BEDELSİZ BİR ŞEKİLDE DE GELEBİLİR

Beşiktaş'ın genç oyuncuya Arjantin ekibinden aldığı ücretin yaklaşık 3 katına yakın bir maaş teklif ettiği, Nicolas Valentini'nin de aldığı bu tekliften bahsederek Boca yönetiminin kendisine yaptığı sözleşme yenileme teklifini reddettiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Tangocu stoper! Arjantin basını müjdeyi verdi

Başkan Riquelme'nin "Sözleşmeni yenile, satışına izin verelim" demesine rağmen Valentini'nin bu öneriyi geri çevirdiği öğrenildi. Arjantinli oyuncu, önümüzdeki Haziran ayında uygun bir bonservis karşılığında gitmesine izin verilmezse Ocak ayına kadar bekleyecek ve Beşiktaş'a bedelsiz gelecek.

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