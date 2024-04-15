Hedefimiz kupa

Süper Lig'in 32'nci haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından statta bir toplantı gerçekleştiren siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör Fernando Santos ile yolları ayırma kararı aldı. Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez, konu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yönetim olarak yaptıkları toplantıda oy çokluğu ile Fernando Santos ile yolları ayırma kararı aldıklarını dile getiren Göçmez şöyle devam etti: "Biz 4 ay önce göreve gelen bir yönetimiz. Bu 4 ayda aşamalar kat ettik. Planlamadığımız birçok şeyle de karşılaştık. Elimizde bir futbol takımı var. Bu futbol takımını ayağa kaldırmak hedefimizdi ve bununla alakalı çalışmalar yaptık. Santos ile anlaştık. Hedefimiz üçüncülük ve kupayı almaktı."

BEŞİKTAŞ BÖYLE OYNAYAMAZ

"Geldiğimiz noktada skorlardan bağımsız söylüyorum Beşiktaş ne içerde ne dışarda bu şekilde top oynayamaz. Beşiktaş, Beşiktaş gibi oynamalı. Futbolda yenilebilirsiniz, 97'nci dakikada gol yiyebilirsiniz ama Beşiktaş her zaman üstün oynayan takımdır. Geçen hafta başkanımız bunlarla alakalı takım ve teknik heyetle toplantı yaptı. Aslında gerekli uyarıları net olarak ifade etti. Biz süreci geçen hafta başlattık. Geçen hafta yapılan müdahalenin tepkisini beklerdik özellikle futbolcularımızdan. Ama geldiğimiz noktada yönetim kurulumuz Santos gelmeden öncede oy çoğunluğu ile nasıl göreve gelmesine karar verdiyse, bugün de yapmış olduğumuz toplantıda herkesin ortak fikriyle ayrılma kararı alındı. Daha sonra biz kendisiyle heyet olarak görüştük."

TARAFTARA SESLENİYORUM

"Hocamız Santos ile yollarımız ayrılmıştır. Sezon sonuna kadar Serdar hocamızla, Samet hocamızın liderliğinde devam edeceğiz. Bir kupa hedefi vardır. Bunun için buradan tüm Beşiktaş taraftarına mesajımı nettir. Bundan sonra birlik ve beraberlik içinde hedefimize hep beraber ilerleyelim. Biz daha bir sezon planlaması içinde bulunmadık. Biz mevcut takımı ayağa kaldırmak için verilen bir mücadele içindeyiz. Bu savaşı veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Beşiktaş taraftarı birlik, beraberlik içinde o kupayı da alacaktır, ligi de en iyi şekilde tamamlayacaktır. Sosyal medyada bazı yanlış bilgiler paylaşılıyor. Bizlerin ağzından bir şeyler çıkmadan bölücü, ayrıştırmaya iten yaklaşımlarda bulunmayı desteklemeyelim. Bir kontrat konusu konuşuluyor."

500 BİN EURO ÖDENECEK

"Santos ile yapılan kontrat, Beşiktaş'ın son yıllarda bir teknik direktör ile yapmış olduğu en iyi kontratlardan bir tanesidir. Bizler hem finansal yapıyı düşünmek zorundayız hem de Beşiktaş'ı en üst seviyeye taşıma yolunu düşünecek bir yaklaşım içindeyiz. 500 bin euro ve mayıs ayında başlayacak 5 taksitle hukuksal boyutta süreci noktaladık. Taraftardan tek beklentimiz birlik, beraberlik ve destektir. Beşiktaş büyük bir takımdır, gündem yaratır. Beşiktaş ne zaman nerede karar alacağını bilir. En yakın zamanda da Beşiktaş'ı en iyi noktaya taşımak için başkanımız Hasan Arat ve yönetim kurulu mücadeleyi verecektir. Samet hocamıza, Feyyaz hocamıza ve Serdar hocamıza desteğimiz tamdır. Sezon sonunda hedefimiz olan kupayı müzemize getireceğiz."

FUTBOLCULARA SERT MESAJ: KENDİNİZE GELİN

Takımda kadro dışı olup, olmayacağıyla ilgili gelen bir soru üzerine Onur Göçmez, "O tarz kararları Samet hoca, hocamız kararlaştıracaktır. Burası Beşiktaş'tır. Beşiktaş forması giyen herkes, taraftarının önüne o şekilde çıkacaktır. Herkes o formanın hakkını verecektir. Formayı giyen herkese mesajımızdır. Yarın itibariyle herkes Beşiktaş formasını giydiğini fark etmelidir. Bizim yönetimimiz süreklilikten yanadır. Süreklilik, Beşiktaş'a başarıyı getirir. Biz seneye başarılı olmak istiyoruz, 5 yıl başarılı olmak istiyoruz. Kupaların hepsini almak istiyoruz" dedi.

HAYAT YA SİYAHTIR YA BEYAZ

Takımı sezon sonuna kadar antrenör Serdar Topraktepe'nin çalıştıracağını ve kendisine güvenlerinin tam olduğunu belirten Onur Göçmez, "Beşiktaş bazı şeylere göz yumamaz. Yarın itibariyle de o kupayı almak için her şeyi yapacağız. Her türlü mücadeleyi vereceğiz. Hayat ya siyahtır ya da beyazdır. Gri alanda kalırsanız yönetici de olamazsınız Beşiktaş da olamazsınız" diye konuştu.