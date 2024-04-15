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Beşiktaş'tan Fernando Santos ve Rıza Çalımbay'ın tazminatlarını açıkladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, teknik direktörler Fernando Santos ve Rıza Çalımbay'a ödenen tazminatları açıkladı. İşte rakamlar... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 20:21 Güncelleme Tarihi: 15 Nisan 2024 Pazartesi 20:27
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Beşiktaş'tan Fernando Santos ve Rıza Çalımbay'ın tazminatlarını açıkladı!

Beşiktaş, Teknik Direktör Fernando Santos ile Rıza Çalımbay'ın görev yaptığı süre ve tazminatlarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Fernando Santos'la yaptığımız sözleşmeyi sonlandırmış bulunuyoruz. Kendisine bundan sonraki çalışmalarında başarılar dileriz. Başkanımız Hasan Arat ve Yönetim Kurulumuzun şeffaf yönetim ilkesi gereği, yönetimimiz döneminde sözleşmesi feshedilen 2 teknik direktörün net maaş ve fesih tazminatı ile ilgili açıklamamızı kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz. Fernando Santos ve ekibine, kulübümüzde görev aldıkları 09.01.2024-14.04.2024 dönemi için 865 bin 487 Euro net ödeme yapılmıştır.

Fernando Santos'la yapılan sözleşme gereği kendisine verilmesi gereken 500 bin Euro fesih tazminatı, kendi isteği doğrultusunda 150 bin Euro'su kendisine, 350 bin Euro'su teknik ekibine olmak üzere, net olarak ödenecek olup ödemeler Mayıs 2024 sonundan itibaren 5 eşit taksit halinde yapılacaktır.

Rıza Çalımbay ve ekibine ise kulübümüzde görev aldıkları 10.11.2023-18.12.2023 dönemi için 7 milyon 220 bin TL ödenmiştir. Bu yükümlülükler dışında başka herhangi bir yükümlülüğümüzün bulunmadığını, sözleşme fesihlerinde Kulübümüzün menfaatlerinin korunması adına örnek bir sözleşme imzalandığını ve söz konusu sözleşmelerin Denetim Kurulumuza teslim edildiğini camiamızın bilgisine sunarız. Konuyla ilgili uyarılarımıza rağmen maksatlı ve yalan haberleri yapanlar ve yayanlarla ilgili "Sermaye Piyasası Kanunu Madde 107" kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

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