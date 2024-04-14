3 aday var

Beşiktaş, Süper Lig'in 32'nci haftasında Samsunspor ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Taraftar, maçın sonlarına doğru teknik direktör Santos'a yönelik yoğun olarak 'istifa' tezahüratları yaptı. Başkan Hasan Arat maç bitiminde yönetimi statta acil olarak topladı ve Santos ile yollar ayrıldı. Resmi siteden, "Teknik Direktör Fernando Santos'la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe yapacaktır" ifadelerine yer verildi. Yönetim, önümüzdeki sezon için teknik adam adaylarını da belirlemiş durumda. Akıllardaki ilk isim Antalyaspor'un hocası Sergen Yalçın. İkinci sırada Şenol Güneş var. Bir dönem Beşiktaş'ta Bilic'in yardımcılığını yapan ve şu anda Borussia Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic yabancı adaylar listesinin bir numarasında.