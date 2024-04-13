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Asbaşkan Onur Göçmez: Beşiktaş böyle oynayamaz!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadele sonrasında siyah-beyazlı kulüpte Asbaşkan Onur Göçmez açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 23:42 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 23:45
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Asbaşkan Onur Göçmez: Beşiktaş böyle oynayamaz!

Trendyol Süper Lig'in Beşiktaş, Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu mücadele sonrasında siyah-beyazlı kulüpte Asbaşkan Onur Göçmez açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÖÇMEZ'İN SÖZLERİ:

Bugün yaklaşık 25 bin Beşiktaş taraftarı, takımı izlemeye geldi. Onlara teşekkür ediyorum. Geçmiş bayramımızı da kutluyorum. Bugün karşısınızda olmamızın sebebi, yaklaşım yarım saat önce, ben, Feyyaz Hocamız ve yöneticimiz Kaan Bey'le bir toplantı gerçekleştirdik. 4 ay önce göreve geldik. Planlamadığımız birçok şeyle karşılaştık. Futbol takımını ayağa kaldırmak önceliklerimizden biriydi. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Hedefimiz üçüncülük ve kupayı almaktı. Ama geldiğimiz noktada, skorlardan bağımsız söylüyorum. Beşiktaş bu şekilde top oynayamaz. Futbolda yenilebilirsiniz ama Beşiktaş üstün oynayan takımdır. Geçen hafta başkanımız takımla bir toplantı yaptı. Biz bu süreci geçen hafta itibariyle başlattık. Bugün çok güzel bir Beşiktaş beklerdik. Geçen hafta yapılan müdahalenin tepkisini beklerdik. Ama geldiğimiz noktada, Santos gelmeden önce nasıl gelmesine karar verdiyse, bugün de ortak fikirle ayrılma kararı alındı. Kendisi basın toplantısı yapıldı, daha sonra bizler görüştük ve karşılıklı yollarımızı ayırdık.

Fernando Santos ile yapılan kontrat Beşiktaş'ın son yıllarda yapmış olduğu çok iyi kontratlardan birisi. 500 bin Euro, 5 taksitle hukuksal boyutta süreci noktaladık. Sonuçlardan bağımsız Beşiktaş hiçbir zaman böyle oynayamaz. Beşiktaş her zaman üstün oynayan takımıdır

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