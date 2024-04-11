DİĞER
Ümraniye’de bayram neşesi
Beşiktaş, dün sabah gerçekleştirdiği antrenman öncesinde düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Beşiktaş teknik heyeti ve futbolcular, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde buluştu. Takım içerisinde yapılan bayramlaşma töreninde Teknik Direktör Fernando Santos ve ekibine kolonya ve çikolata ikramında bulunuldu. Genç futbolculardan Semih Kılıçsoy ve Emrecan Terzi, takım içerisinde büyüklerine ikramda bulunan isimler olarak dikkat çekti.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.