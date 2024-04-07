TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Barcelona'dan orta saha! Devre arasında olmamıştı...
Kartal, Barcelona’nın 32 yaşındaki orta sahasının peşinde. İspanyol ve Portekiz basını, Beşiktaş’ın devre arasında da talip olduğu tecrübeli ön libero için Katalan ekibine ikinci kez teklif yapacağını yazdı.
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Tecrübeli ön libero ile yapılacak olan görüşmelerde Romeu'nun ikna edilmesi halinde Barcelona'nın bu transferde kolaylık sağlayacağı bildirildi.
GIRONA DA PEŞİNDE
La Liga'nın bu sezonki flaş takımı Girona'nın da 32 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği ifade edildi.
Geçen sene takımlarının formasını giyen Romeu ile ilgili Girona Sportif Direktörü Quique Carcel, İspanyol basınına verdiği röportajda, "Bizim için değerli bir oyuncuydu. Onun geri döndüğünü görmek hoşuma gider" diye konuştu.
Profesyonel kulüp kariyerinde 453 resmi maça çıkan İspanyol yıldızı Romeu, bu periyotta 12 gol atarken, 7 de asist yaptı ve 19 gole direkt olarak katkı sağladı.
32 yaşındaki orta saha kariyeri boyunca sadece 1 kez (çift sarıdan) kırmızı kart gördü.
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