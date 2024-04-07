TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Barcelona'dan orta saha! Devre arasında olmamıştı...

Portekiz basınından Abola ile İspanyol Sport'tan derlediği habere göre; ara transferde Barcelona'nın kapısını 3 milyon euro'luk bir teklifle çalan Beşiktaş'ın, yaz döneminde Romeu'yu uygun bir ücret karşılığında bitirebileceği iddia edildi. Deneyimli futbolcunun, ilk 11'de oynamak için daha düşük bir ücret karşılığında Beşiktaş'ı tercih edebileceği belirtildi.