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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Barcelona'dan orta saha! Devre arasında olmamıştı...

Kartal, Barcelona’nın 32 yaşındaki orta sahasının peşinde. İspanyol ve Portekiz basını, Beşiktaş’ın devre arasında da talip olduğu tecrübeli ön libero için Katalan ekibine ikinci kez teklif yapacağını yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Barcelona'dan orta saha! Devre arasında olmamıştı...

Siyah-beyazlılarda transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Beşiktaş, Barcelona'nın rotasyonda faydalandığı 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Oriol Romeu'yu gelecek sezon kadrosuna katmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Barcelona'dan orta saha! Devre arasında olmamıştı...

Portekiz basınından Abola ile İspanyol Sport'tan derlediği habere göre; ara transferde Barcelona'nın kapısını 3 milyon euro'luk bir teklifle çalan Beşiktaş'ın, yaz döneminde Romeu'yu uygun bir ücret karşılığında bitirebileceği iddia edildi. Deneyimli futbolcunun, ilk 11'de oynamak için daha düşük bir ücret karşılığında Beşiktaş'ı tercih edebileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Barcelona'dan orta saha! Devre arasında olmamıştı...

32 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Espanyol ve Barcelona altyapılarında görev yapan Romeu; Chelsea, Valencia, Stuttgart, Southampton ve Girona gibi takımlarda da oynadı. Sezon başında Barcelona'ya imza atan ve Katalan devi Barcelona ile 2026 yazına dek sözleşmesi bulunan yıldız oyuncu, bu sezon 32 karşılaşmada 1281 dakika süre aldı. 1 asistle skora katkı sağlamayı başardı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Barcelona'dan orta saha! Devre arasında olmamıştı...

Tecrübeli ön libero ile yapılacak olan görüşmelerde Romeu'nun ikna edilmesi halinde Barcelona'nın bu transferde kolaylık sağlayacağı bildirildi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Barcelona'dan orta saha! Devre arasında olmamıştı...

GIRONA DA PEŞİNDE

La Liga'nın bu sezonki flaş takımı Girona'nın da 32 yaşındaki orta saha ile ilgilendiği ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'a Barcelona'dan orta saha! Devre arasında olmamıştı...

Geçen sene takımlarının formasını giyen Romeu ile ilgili Girona Sportif Direktörü Quique Carcel, İspanyol basınına verdiği röportajda, "Bizim için değerli bir oyuncuydu. Onun geri döndüğünü görmek hoşuma gider" diye konuştu.

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