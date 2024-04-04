Başakşehir - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Başakşehir - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Başakşehir ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Başakşehir - Beşiktaş maçı 4 Nisan Perşembe günü saat 20:30'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir'in muhtemel 11'i: Muhammed, Dubois, Hamza, Opoku, Lima, Aleksic, Onur, Berkay, Figueiredo, Davidson, Piatek.

Beşiktaş'ın muhtemel 11'i: Mert, Onur, Necip, Colley, Mausaku, Musrati, Gedson, Ghezzal, Muci, Rashica, Semih.

İKİ FUTBOLCU SAKAT 4 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte Salih Uçan ile Tayfur Bingöl, sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Al-Musrati, Amartey ve Alex Oxlade-Chamberlain ise iyileşti. Beşiktaş'ta 4 futbolcu da RAMS Başakşehir mücadelesi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartları bulunan Jonas Svensson, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 32. haftasında Yılport Samsunspor ile yapılacak müsabakada oynayamayacak.

DEPLASMANDA YENİLGİSİ GALİBİYETTEN FAZLA

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de bu sezon dış sahada oynadığı maçlarda istediği performansı sergileyemedi. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda çıktığı 15 müsabakada 6 galibiyet ve 7 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, bu maçlarda 2 kez berabere kalırken, attığı 19 gole karşılık kalesinde 22 gol gördü.

DENİZ TÜRÜÇ CEZALI

RAMS Başakşehir'de kart cezalısı Deniz Türüç bu mücadelede forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İstanbul ekibinde Mehdi Abeid, Leo Dubois, Oliver Kemen, Krzysztof Piatek ve Emirhan İlkhan ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor.