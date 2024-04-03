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Aybaba’dan gençlere ders

Kartal'ın genç futbolcuları, Genel Koordinatör Samet Aybaba'nın düzenlediği etkinliğe katılıdı. Genç oyuncular, profesyonel futbol yaşamına adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla seminer aldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Yengin, genç sporculara etkili iletişim teknikleri hakkında önemli bilgiler verdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Nisan 2024 Çarşamba 06:50
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Aybaba’dan gençlere ders
Kartal'ın genç futbolcuları, Genel Koordinatör Samet Aybaba'nın düzenlediği etkinliğe katılıdı. Genç oyuncular, profesyonel futbol yaşamına adaptasyonlarını hızlandırmak amacıyla seminer aldı. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Yengin, genç sporculara etkili iletişim teknikleri hakkında önemli bilgiler verdi.
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