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Kartal keskin virajda

Türkiye Kupası’nı alarak, ligi de üçüncü sırada bitirmeyi hedefleyen Beşiktaş, 4 Nisan-8 Mayıs arasında iki kulvarda 7 zorlu maça çıkacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2024 Salı 06:50
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Kartal keskin virajda

Siyah-beyazlılar, perşembe gününden itibaren zorlu bir periyoda giriyor. Süper Lig'de üçüncülük, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş'ı yoğun bir fikstür bekliyor. 4 Nisan'dan itibaren birbirinden zorlu karşılaşmalara çıkacak olan Fernando Santos ve öğrencileri, 8 Mayıs'a kadar iki kulvarda tam 7 maç yapacak. BEŞİKTAŞ'ın Süper Lig'deki Başakşehir, Samsunspor, A.Gücü, F.Bahçe ve Çaykur Rize sınavları, ligdeki üçüncülük hedefi adına belirleyici olacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalindeki A.Gücü karşılaşmaları ise sıkıntı günler geçiren Beşiktaş için en kritik maçlar olarak dikkati çekiyor. Kartal, hem ligde hem de kupada kayıp yaşamak istemiyor.

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