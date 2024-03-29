Haberler Beşiktaş Gümrükte takıldılar

Gümrükte takıldılar

Beşiktaş, milli maç arasında yaptığı ikinci hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlıların karşılaşmadaki tek golünü 61’de Rachid Ghezzal kaydetti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 06:50
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Gümrükte takıldılar

Beşiktaş, Milli maçlar için verilen arada ikinci hazırlık maçında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Fatih Karagümrük, 25. dakikada Kevin Lasagna ile öne geçti. Beşiktaş, bu gole 61. dakikada Rachid Ghezzal ile cevap verdi. Maçın geri kalanında karşılıklı ataklar gelişse de maçta başka gol sesi çıkmadı. Beşiktaş, geçtiğimiz Cumartesi günü Buducnost Podgorica ile de karşılaşmış rakibini 5-1'lik skorla mağlup etmişti. Siyah-beyazlılar, gelecek maçta 4 Nisan tarihinde RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.

ABOUBAKAR SESSİZ KALDI

Siyah-beyazlıların tecrübeli forveti Vincent Aboubakar, Fatih Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında fileleri havalandıramadı. Toplam 18 oyuncusuna şans veren teknik direktör Fernando Santos'un 90 dakika sahada tuttuğu Kamerunlu yıldız, Buducnost maçında bir gol atarken, dünkü karşılaşmayı ise gol atamadan tamamladı.

AMARTEY SAKATLANDI

Beşiktaş'ın Karagümrük ile oynadığı hazırlık maçında Daniel Amartey sakatlandı. Ganalı futbolcu ilk yarıda forma giyerken sakatlık nedeniyle ikinci yarıda kenara geldi. Amartey'in durumu yapılacak kontrollerin ardından belli olacak. Siyah-beyazlıların geçen hafta Buducnost ile oynadığı ilk hazırlık maçında da genç sol bek Emrecan Terzi bir sakatlık geçirmiş ve oyuna devam edememişti.

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