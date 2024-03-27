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Gedson'a özel görev

Portekizli yıldız Gedson Fernandes, önümüzdeki sezon Beşiktaş’ın hücum hattına daha fazla destek vererek hücum aksiyonlarının artmasını sağlayacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 06:50
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Gedson'a özel görev

Siyah-beyazlıların başarılı yıldız Gedson Fernandes, önümüzdeki sezon farklı bir görev üstlenecek. Teknik Direktör Fernando Santos, bu sezon ligin en fazla ikili mücadele kazanan orta sahası olan Gedson'un, bunu hücum bölgesindeki yeteri kadar kullanamadığını belirtirken, Portekizli yıldızdan hücum aksiyonlarının artırmasını talep etti. Tecrübeli çalıştırıcının, vatandaşı ile özel bir görüşme yaparak performansını yükseltmesini isteyerek, "Bu sezon gol yollarında fazla etkili olamadık ve beklentilerin altında kaldık. Seneye bu konuda çok daha güçlü olmalıyız. Bu konuda en büyük görev de sana düşüyor. Kazandığın toplarla daha fazla hücum aksiyonu üretmeli,

Beşiktaş formasıyla bugüne kadar 72 resmi maçta görev yapan Gedson Fernandes, bu periyotta 5 gol atarken, 12 de asist yaptı ve toplamda 17 gole doğrudan katkı sağladı. Profesyonel kulüp kariyerinde 232 resmi maça çıkan Portekizli yıldız rakip fileleri 18 kez havalandırırken, 34 de gol pası verdi.

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