Maripan sıcak bakıyor

Stoper bölgesi için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Monaco'nun Şilili stoperi Guillermo Maripan için girişimlerini sürdürüyor. İzleme ekibinin listesinde yer alan kontratının son yılına girecek 29 yaşındaki savunmacının menajeriyle yapılan görüşmelerde önemli bir mesafe kat edildiği öğrenildi. Maripan'ın da siyah-beyazlıların teklifine sıcak baktığı ve sezonu sonuna doğru somut adımların atılmasının beklendiği belirtildi. Bu sezon 22 maçta oynayan Maripan, 1 kez da ağları sarstı. Tecrübeli stoper, 40 kez de milli takımda boy gösterdi.Beşiktaş, Monaco'nun Şilili stoperi için bastırıyor. 29 yaşındaki yıldız savunmacı da siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaştı.