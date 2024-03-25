Emrecan sevinci

Beşiktaş'ta uzun süren sakatlığın ardından Emrecan Uzunhan formasına kavuştu. 23 Temmuz 2023'te trafikte yaşadığı arbede sonrası yaralanan 23 yaşındaki oyuncu, yaklaşık 14 ay sonra Karadağ ekibi Buducnost'la yapılan hazırlık maçıyla sahalara döndü. Genç stoper en son 14 Ocak 2023'te Konyaspor deplasmanında şans bulurken 1 dakika süre almıştı. Emrecan 2022-23'ün 2. yarısında kiralık olarak Antalyaspor'a gitmişti. Buducnost karşısında 60 dakika sahada kalan genç stoper, sosyal medyadan "Uzun bir aradan sonra" paylaşımı yaptı. Uzunhan için Santos'un ilk izleniminin ise pozitif olduğu öğrenildi. Portekizli hocanın, ağır bir sakatlık geçiren Emrecan'ın fiziksel olarak güçlü oluşuna özellikle dikkat çektiği ifade edildi. Stoperde sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta ligin kalan bölümünde Emrecan Uzunhan'ın oynama ihtimali yüksek olarak gösteriliyor.