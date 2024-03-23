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Çok kötü günler bizi bekliyor

Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez de Semih Kılıçsoy olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Göçmez, "Bugün Semih'e bu muameleyi yapanlar yarın burada olmayacaktır. Semih gibi gençler, Türk futbolu için her zaman mücadele edecek ve savaşacaktır. Biz de dik duruşumuzu Türk futbolunun geleceği adına sergilemeye devam edeceğiz. Bu aslında sadece Beşiktaş'ın değil, Türk Milli Takımı'nın konusudur. Gündemi değiştirme adına yapılan bir şey ise çok daha kötü günler bizi bekliyor demektir" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Çok kötü günler bizi bekliyor
Beşiktaş Asbaşkanı Onur Göçmez de Semih Kılıçsoy olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Göçmez, "Bugün Semih'e bu muameleyi yapanlar yarın burada olmayacaktır. Semih gibi gençler, Türk futbolu için her zaman mücadele edecek ve savaşacaktır. Biz de dik duruşumuzu Türk futbolunun geleceği adına sergilemeye devam edeceğiz. Bu aslında sadece Beşiktaş'ın değil, Türk Milli Takımı'nın konusudur. Gündemi değiştirme adına yapılan bir şey ise çok daha kötü günler bizi bekliyor demektir" dedi.
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