Beşiktaş - Buducnost maçı canlı izle

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, lige verilen milli arada hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost'la karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz...
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BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emrecan, Serkan Emrecan, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Muleka, Cenk, Aboubakar.
Buducnost: Pavlicic, Ignjatovic, Orahovac, Adzic, Bojovic, Mirkovic, Raickovic, Mujan, Grbic, Ivanovic, Despotovic.