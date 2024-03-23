Haberler Beşiktaş Beşiktaş - Buducnost maçı canlı izle

Beşiktaş - Buducnost maçı canlı izle

Beşiktaş, lige verilen milli arada hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost'la karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 15:58
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş - Buducnost maçı canlı izle

Fernando Santos yönetimindeki Beşiktaş, lige verilen milli arada hazırlık maçında Karadağ ekibi Buducnost'la karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden izleyebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI CANLI YAYINI İÇİN TIKLAYIN!

BEŞİKTAŞ - BUDUCNOST MAÇI 11'LERİ

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Tayyip Talha, Emrecan, Serkan Emrecan, Demir Ege, Gedson, Ghezzal, Muleka, Cenk, Aboubakar.

Buducnost: Pavlicic, Ignjatovic, Orahovac, Adzic, Bojovic, Mirkovic, Raickovic, Mujan, Grbic, Ivanovic, Despotovic.

DİĞER
Yargı’nın İclal Savcı’sı Defne Kayalar’ın 10 yıllık eşi bakın kim çıktı! Eşiyle aynı dizide olduğunu biliyor musunuz?
Başkan Erdoğan'dan AK Parti'nin Büyük Ankara mitinginde önemli açıklamalar
G.Saray'da beklenmedik ayrılık! Türkiye kariyeri sona erdi
İspanyollardan Arda'ya övgü! "Türkiye'yi heyecanlandırdı"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan Orkun bombası! İşte bonservisi
Cenk ve Salih'ten yönetime olay sözler!
YKS EK BAŞVURU TARİHLERİ 2024 | YKS ikinci geç başvuru ne zaman başlıyor, bitiyor?
YKS EK BAŞVURU ÜCRETİ 2024 | YKS ek başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 23 Mart Cumartesi 2024
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İspanyollardan Arda'ya övgü! "Türkiye'yi heyecanlandırdı" İspanyollardan Arda'ya övgü! "Türkiye'yi heyecanlandırdı" 15:21
Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor Başakşehir'de Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor 14:51
"Fethide'de modern bir stat yapılacak" "Fethide'de modern bir stat yapılacak" 14:45
Sibel Çam Paris 2024'e kota aldı Sibel Çam Paris 2024'e kota aldı 14:21
Ekvador - İtalya maçı ne zaman? Ekvador - İtalya maçı ne zaman? 14:20
San Marino - Saint Kitts ve Nevis maçı ne zaman? San Marino - Saint Kitts ve Nevis maçı ne zaman? 14:08
Daha Eski
Surinam - Martinik maçı ne zaman? Surinam - Martinik maçı ne zaman? 14:03
Icardi G.Saray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı Icardi G.Saray'dan ayrılıyor! İşte yeni takımı 14:00
Etiyopya - Lesotho maçı ne zaman? Etiyopya - Lesotho maçı ne zaman? 13:52
Büyükekşi'den Macaristan maçı yorumu! Büyükekşi'den Macaristan maçı yorumu! 13:50
Ümitlerimiz galip! Ümitlerimiz galip! 01:49
Fenerbahçe sonunu getiremedi! Fenerbahçe sonunu getiremedi! 01:50