Ne yaptın Rashica!

Dün akşamki maçın uzatma dakikalarında inanılmaz bir olay yaşandı. Kaleci Mert 90+5'te kazanılan köşe atışında ileri çıktı. Kafa vuruşunda top Naldo'nun eline çarptı. Hakem Burak Pakkan 'VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izledi ve Beşiktaş 90+10'da penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Milot Rashica skoru 2-2'ye getirdi. Antalyasporlu futbolcular ve kaleci Helton penaltıya itirazda bulundu. Hakem Burak Pakkan, denge kaybı yaşayan Rashica'nın penaltıda topa iki kez (Sağ ayağıyla vurduğu top sol ayağına çarptıktan sonra filelere gitti) müdahalede bulunduğunu işaret ederek golü iptal etti.