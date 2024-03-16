Beşiktaş - Antalyaspor maçı CANLI izle! (Beşiktaş Antalyaspor maçı canlı anlatım) Trendyol Süper Lig maçı

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 30. hafta maçında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u ağırlıyor. Son iki maçını gol atamadan kaybeden siyah-beyazlılar, Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor'u mağlup ederek hem moral bulmak hem de lig üçüncülüğü şansını devam ettirmek istiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11'LER Beşiktaş: Mert, Svensson, Worrall, Colley, Emrecan, Amartey, Gedson, Muci, Rashica, Cenk, Semih.

Antalyaspor: Helton, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Erdoğan, Kaluzinski, Saric, Safuri, Van de Streek, Larsson, Buksa.

BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Beşiktaş - Antalyaspor maçı 16 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

Ligde sıkıntılı günler yaşayan siyah beyazlılar son iki maçında gol atamadan mağlup oldu. İki hafta önce kendi sahasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş, geçtiğimiz hafta da deplasmanda G.Antep'e 2-0 mağlup olmuştu. Ligin kalanı için hedefini Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak ve ligi 3. bitirmek olarak belirleyen siyah beyazlılar, Antalyaspor'u yenerek kötü gidişi de durdurmak ve moral kazanmak istiyor.

AL MUSRATI DAHİL 5 SAKAT

Beşiktaş'ta sakatlıkları süren Tayfur Bingöl, Salih ve Al Musrati de bugünkü Antalya maçında forma giyemiyor. Beşiktaş'ta tecrübeli oyuncu Necip, Rachid Ghezzal ve Arthur Masuaku da, G.Antep maçında gördükleri sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştükleri için bu önemli maçta görev alamadı.

Beşiktaş ile Antalyaspor 56. kez rakip oldu. Geride kalan 55 maçta siyah-beyazlılar 35 maçtan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 7 kez kazandı, 13 maç da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakip fileleri 115 defa havalandırırken, Antalyaspor ise 50 gol attı. Ligin ilk yarısında Antalya'da oynanan maçı Güney ekibi 3-2 kazanmıştı.

4 FUTBOLCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda Antalyaspor maçı öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Svensson, Amartey, Demir Ege ve Semih Kılıçsoy sarı kart görmeleri halinde 31. haftada deplasmanda karşılaşacakları Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

İÇ SAHADA 26 PUAN TOPLADI

Beşiktaş bu sezon ligde çıktığı 14 iç saha müsabakasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Evinde 26 puan toplayan Kartal, söz konusu maçlarda 20 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 12 gol gördü.