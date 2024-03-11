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Gaziantep FK - Beşiktaş CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında Gaziantep FK ile Beşiktaş karşı karşı geliyor. Kalyon Stadyumu'ndaki mücadelede Arda Kardeşler düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 21:30
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Gaziantep FK - Beşiktaş CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasının kapanış maçında yeni teknik direktörü Selçuk İnan yönetiminde ilk maçına çıkacak olan ve ateş hattından kurtulmak isteyen Gaziantep FK ile Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyet sonrasında mutlak 3 puan hedefleyen Beşiktaş, Kalyon Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor.

Bu maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Gaziantep FK: Nita, Mustafa, Arda, N'Koulou, Djilobodji, M'Bakata, Maxim, Ogün, Monteiro, Gradel, Draguş

Beşiktaş: Mert, Onur, Necip, Worrall, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Bakhtiyor, Rashica, Muci, Semih

GAZİANTEP FK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep FK - Beşiktaş maçı 11 Mart Pazartesi günü saat 20.30'da başladı. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

SELÇUK İNAN İLK MAÇINA ÇIKTI!

Marius Sumudica'nın kovulmasının ardından takımın başına getirilen Selçuk İnan, Gaziantep FK ile ilk maçına Beşiktaş karşısında çıktı. 8 Mart'ta imzayı atan ve üç gün sora siftah yapan 39 yaşındaki teknik adam, ilk maçından puanla ayrılmak istiyor. İnan, daha önce Kasımpaşa'yı çalıştırmıştı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 EKSİK

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı olan Omar Colley, Umut Meraş, Salih Uçan, Tayfur, Rebic Gaziantep FK maçı kadrosunda yer almadı. Bu isimlerin dışında sezonu kapatan ve lisansı çıkarılmayan Amir Hadziahmetovic ile sakatlığı bulunan Alex Oxlade-Chamberlain de yok.

7 İSİM CEZA SINIRINDA

Siyah-beyazlı ekipte 7 futbolcu, Gaziantep FK mücadelesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Necip, Ghezzal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde Antalyaspor ile yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

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