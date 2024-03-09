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Antep 11’i değişiyor

Beşiktaş'ta gözler Gaziantep maçına çevrildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Antep 11’i değişiyor
Teknik direktör Fernando Santos'un zorlu mücadelede kadroda 4 oyuncuyu değiştirmeyi planladığı öğrenildi. Santos kart cezalısı Omar Colley yerine Joe Worrall'a görev vermeye hazırlanırken, sağ bekte de bir değişikliğe gidecek ve derbide kötü performans gösteren Onur Bulut'un yerine Svensson'u görevlendirecek. Tecrübeli teknik adam Gedson Fernandes'i de cezasının bitmesiyle birlikte yeniden 11'e alarak Al-Musrati ile birlikte oynatacak. Kartal'daki bir diğer değişimin de hücum bölgesinde olması planlanıyor. Teknik ekibin Cenk Tosun'u bu maçta yedek soyundurtarak solda Milot Rashica, sağda ise Rachid Ghezzal'a şans verebileceği aktarıldı.
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