Ryan Babel'den Beşiktaş - Galatasaray derbisi sözleri!

Süper Lig'i takip ettiğini belirten Ryan Babel, "Galatasaray'ı ve Beşiktaş'ı takip ediyorum. Galatasaray son 2 sezondur gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyor. Güzel bir takım oluşturdular, bu yıl şampiyon olmak istiyorlar. Başarabilirler ama evet Fenerbahçe de çok güçlü. Ben şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı destekliyorum. Takım şu an lider ama Fenerbahçe'nin de şansı olmadığı anlamına gelmez. Çok iyi bir takımları var, iyi bir antrenörleri var. Dolayısıyla Galatasaray tekrar şampiyon olmak istiyorsa sezon sonuna kadar mücadelesine devam etmeli. Her maçı kazanıyorlar, çok tutkuyla oynuyorlar. Taraftarlar takımın arkasında ve bu ligi kazanmak için önemli bir faktör" dedi.

Galatasaray'ın Beşiktaş'a konuk olacağı derbi hakkında gelen soru sonrası Ryan Babel, "Derbi maçları her zaman özeldir ancak tarihe bakarsak Galatasaray'ın Beşiktaş'ı deplasmanda uzun zamandır mağlup edemediğini biliyorum. İstatistikler Beşiktaş lehine duruyor çünkü Beşiktaş evinde oynuyor. Normalde her iki takıma bakarsanız Galatasaray şu an daha iyi. Fakat her şey olabilir. Adil ve keyifli bir maç olmasını umuyorum. İki takımın da hedefleri var" diye konuştu.