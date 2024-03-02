Ryan Babel'den Beşiktaş - Galatasaray derbisi sözleri!
Son dakika spor haberleri... Trendyol Süper Lig'in 28 haftası dev bir derbi heyecanına sahne olacak. Beşiktaş sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Zorlu mücadele öncesi, iki takımda da forma giymiş olan Ryan Babel'den flaş bir değerlendirme geldi. İşte ayrıntılar...
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"MAÇIN ADAMI..."
"Maçın adamı kim olur" sorusuna Ryan Babel, "Bence Fernando Muslera önemli bir rol oynayabilir. Bildiğiniz gibi Muslera zaten Galatasaray için uzun yıllar boyunca çok iyi performanslar gösterdi. Muslera, Galatasaray'a birçok maç ve kupa kazandırdı. Benim için Galatasaray'ın en önemli oyuncusu. Ayrıca Mauro Icardi her zaman gol atmak ister, bunu seviyor. Kerem Aktürkoğlu da formda. Son birkaç yılda çok iyi performans gösterdi. İyi bir şekilde gelişti. Küçük bir çocuk olarak gelişini gördüm ve şimdi Galatasaray'da ana oyunculardan biri. Hala çok şey öğrenmesi gerekiyor ama çok profesyonel. Çok ciddi bir şekilde davranıyor. Büyük bir oyuncu olmak istediğini söylemek de mümkün. Mertens ve Barış Alper Yılmaz da hücumda etkili isimler. Galatasaray'ın hücum bölgesinde herkes gol atabilir" cevabını verdi.
Ryan Babel, Türkiye'de çalıştığı antrenörlerle ilgili şu sözleri dile getirdi:
"Benim favori bir antrenörüm yok. Her iki antrenöre de saygı duyuyorum. Her ikisiyle de iyi zamanlar geçirdim. İki antrenörden de çok şey öğrendim. Yine iki ayrı takım, farklı zamanlar. Yine de her iki antrenöre saygı duyuyorum."
Unutamadığı derbilerle ilgili konuşan Ryan Babel, "Türkiye'de her iki takımla da oynadığım derbiler çok özeldi. Beşiktaş'la 2016-2017 sezonunda Galatasaray'la deplasmanda oynadığımız ve 1-0 kazandığımız maçı hatırlıyorum. O yıl şampiyonluk için çok önemli olan bir deplasmandı. Wesley Sneijder gibi büyük bir yıldıza rağmen kazanmıştık. Dediğim gibi her iki takım için birçok harika maçta oynadığım için şanslıyım. Pek çok anım var" dedi.
Bir maçın skorunu değiştirme şansı olsaydı bunu Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçında kullanacağını aktaran Ryan Babel şu ifadeleri kullandı:
"Geçmişe dönsem ve bir maçın skorunu değiştirmek istesem bu Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı olurdu. Beşiktaş o sezon şampiyon oldu. 1 gol atmamız gerekiyordu ve yapamadık. Kupaya çok yakındık yine de gerçekten çok iyi bir sezondu."
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