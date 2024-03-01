Galatasaray - Beşiktaş derbilerinde ilginç istatistik! Son 10 maçta...

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, pazar günü Dolmabahçe'de mücadele edecek. Bu karşılaşma öncesinde iki takımın oynadığı son 10 derbide tek beraberlik çıktı.

Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanan son 10 müsabakada sarı-kırmızılıların üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde Aslan 5 kez sahadan galip ayrılırken, Kartal ise 4 kez rakibini mağlup etti, 1 maç da berabere tamamlandı. İki takım da galibiyetlerini evindeki maçlarda elde etti.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle: