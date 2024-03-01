Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş, bu derbinin hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçı ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını 2 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.