Haberler Beşiktaş Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2024 Cuma 18:51
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Galatasaray derbisinin hazırlıklarına devam etti

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş, bu derbinin hazırlıklarını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör Fernando Santos'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları ve pas çalışmasıyla başlayan idman, çift kale taktik maçı ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray ile oynayacağı derbinin hazırlıklarını 2 Mart Cumartesi günü saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

DİĞER
Ballon d'Or ödülüne aday gösterilen Türk oyuncular! O isim herkesi şaşırttı...
Başkan Erdoğan'dan Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar
İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i! Gedson'un yerine...
TFF VAR SUPPORT uygulamasını duyurdu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i! Gedson'un yerine...
Beşiktaş taraftarında derbi motivasyonu!
ALES BAŞVURU EKRANI 2024
Marteniçka nedir, ne zaman takılır?
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta derbi mesaisi sürüyor! 18:50
Mersin Stadyumu'nda 2 günde 2 maç Mersin Stadyumu'nda 2 günde 2 maç 18:21
Tottenham'da Richarlison şoku! Tottenham'da Richarlison şoku! 18:07
Konsoloslukta dostluk antrenmanı Konsoloslukta dostluk antrenmanı 17:29
Tahkim G.Saray'ın cezalarını onadı! Tahkim G.Saray'ın cezalarını onadı! 17:13
F.Bahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı! F.Bahçe'nin Hatayspor maçı kamp kadrosu açıklandı! 17:11
Daha Eski
İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i! Gedson'un yerine... İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i! Gedson'un yerine... 17:11
TFF VAR SUPPORT uygulamasını duyurdu! TFF VAR SUPPORT uygulamasını duyurdu! 16:57
F.Bahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar F.Bahçe'nin 5 yıldızı kapış kapış ! İşte o takımlar 16:49
Beşiktaş taraftarında derbi motivasyonu! Beşiktaş taraftarında derbi motivasyonu! 16:44
F.Bahçe Hatayspor maçına hazır! F.Bahçe Hatayspor maçına hazır! 16:42
Al Hilal - Al Ittihad maçı ne zaman? Al Hilal - Al Ittihad maçı ne zaman? 16:24