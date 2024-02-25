Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında
Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Derbide Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışında önemli bir virajı geçmek isteyen sarı kırmızılılar daha önce galip gelemediği Tüpraş Stadyumu'nda kayıp yaşamak istemiyor. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah beyazlılar taraftarına derbi galibiyeti yaşatmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 12 isim kart sınırında yer alıyor. İşte detaylar...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Beşiktaş'ta 8 oyuncu kart sınırında
Siyah-beyazlılarda, bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi 8 isim kart sınırında yer alıyor.
İstanbulspor müsabakasında kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.
İŞTE KART SINIRINDAKİ İSİMLER:
ARTHUR MASUAKU
SEMİH KILIÇSOY
GALATASARAY CEPHESİ
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Ligde son 14 maçını kaybetmedi
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de son 14 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 7 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.
Galatasaray'da 3 eksik
Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, Bitexen Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü ve Sparta Prag müsabakalarında oynayamayan Tanguy Ndombele'nin de sahada yer alması beklenmiyor.
Galatasaray'da, Antalyaspor maçında 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. 4 futbolcu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 28. haftada Dolmabahçe'deki Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.
İŞTE KART SINIRINDAKİ İSİMLER;
DAVINSON SANCHEZ
KEREM AKTÜRKOĞLU
SERGIO OLIVEIRA
HAKIM ZIYECH (sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer alması beklenmiyor.)
DİĞER