Haberler Galatasaray Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

Trendyol Süper Lig'in 28. haftası dev bir karşılaşmaya sahne olacak. Derbide Beşiktaş evinde Galatasaray'ı konuk edecek. Şampiyonluk yarışında önemli bir virajı geçmek isteyen sarı kırmızılılar daha önce galip gelemediği Tüpraş Stadyumu'nda kayıp yaşamak istemiyor. Şampiyonluk yarışının uzağında kalan siyah beyazlılar taraftarına derbi galibiyeti yaşatmak için sahaya çıkacak. Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 12 isim kart sınırında yer alıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 11:56
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Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 2 takımdan toplam 12 isim kart sınırında yer alıyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

BEŞİKTAŞ CEPHESİ!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

LİGDE 3 HAFTADIR GOL YEMİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Trabzonspor ve Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

Beşiktaş'ta 8 oyuncu kart sınırında

Siyah-beyazlılarda, bir sonraki hafta Galatasaray ile oynanacak derbi öncesi 8 isim kart sınırında yer alıyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

İstanbulspor müsabakasında kart görmeleri durumunda Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Galatasaray maçında forma giyemeyecek.

İŞTE KART SINIRINDAKİ İSİMLER:

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

ARTHUR MASUAKU

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

GEDSON FERNANDES

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

DANIEL AMARTEY

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

DEMİR EGE TIKNAZ

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

NECİP UYSAL

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

JONAS SENSSON

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

BAHTİYAR ZAYNUTDINOV

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

SEMİH KILIÇSOY

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

GALATASARAY CEPHESİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. hafta kapanış maçında Bitexen Antalyaspor'u ağırlayacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

Ligde son 14 maçını kaybetmedi

Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri Süper Lig'de son 14 müsabakada mağlup olmadı. Galatasaray, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 7 maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi yakaladı.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

Galatasaray'da 3 eksik

Afrika Uluslar Kupası'ndan sakat dönen Hakim Ziyech ve yeni transfer Serge Aurier, Bitexen Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle MKE Ankaragücü ve Sparta Prag müsabakalarında oynayamayan Tanguy Ndombele'nin de sahada yer alması beklenmiyor.

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

Galatasaray'da, Antalyaspor maçında 4 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyor. 4 futbolcu müsabakada sarı kart görmesi durumunda 28. haftada Dolmabahçe'deki Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek.

İŞTE KART SINIRINDAKİ İSİMLER;

Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

DAVINSON SANCHEZ

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