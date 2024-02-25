Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi kırmızı alarm! 12 isim kart sınırında

BEŞİKTAŞ CEPHESİ! Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

LİGDE 3 HAFTADIR GOL YEMİYOR Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 müsabakada kalesini gole kapattı. Siyah-beyazlılar, bu süreçte Trabzonspor ve Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederken, deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı.