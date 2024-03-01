8-10 yabancı alınmaz!

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kadrodaki yabancı sayısını düşürmek zorunda olduklarının altını çizen Samet Aybaba, "Elimizde 17 yabancı var. Kaç kişi gidecek, kaç kişi kalacak bunlarla ilgili kafa yoruyoruz. Türk futbolunu bu rakamlarla yönetemeyiz. 12 yabancıya düştü, 17 yabancı var elimizde, ne yapacağız" şeklinde konuştu. Ara transfer döneminde transfer ettikleri Al-Musrati ve Muçi gibi oyuncuları kadroya katmak istediklerini söyleyen Aybaba, "Sistem, Türkiye'de çok yanlış işliyor. 8-10 yabancı alacağımıza, 2-3 kaliteli oyuncu alacağız. Bizim çok genç oyuncumuz var, onları geliştirecek oyuncular gerekiyor. Transfer bittikten sonra Avrupa'da maçlar izlemeye gittim. Hocayla da oturup fikir alışverişinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

SEMİH KILIÇSOY HALI SAHADAN ÇIKTI

A Milli Takım Teknik Direktörü Montella'nın Semih Kılıçsoy hakkında fikir aldığını söyleyen siyah-beyazlı futbol adamı, "Semih'i takip ettiğini söyledi. 18 yaşına gelip, bu kadar gol atan oyuncu yok ama korumamız lazım onu. Eleştirirken doğru eleştirelim, çok şımartmayalım. Semih Kılıçsoy çim sahadan değil, halı sahadan çıktı. Arkasından 6-7 oyuncu daha geliyor ama Beşiktaş altyapısı şu an Fulya'da sentetik çimde çalışıyor. Bu imkanları düzelteceğiz. Sahalarla ilgili federasyon ya cezai işlem uygulayacak ya da bütün sahaları yaptıracak ve parayı kulüplerden kesecek" dedi.

BİZİM ROL MODELİMİZ

Yönetici Feyyaz Uçar da Semih Kılıçsoy ile ilgili şu ifadeleri kullandı: "Son ana kadar ayakta duruyor ama onun karşısında kendini yere atan oyuncular var. İstanbulspor maçında ona sarı kart aldırtmak için yere atanlar oldu kendini. Semih'le ilgili tek eksik sol ayak çalışmaları yapmalı. Semih'i mümkün olduğu kadar elimizde tutmak istiyoruz. Biz Türk'üz ama dünya takımı olacağız. Altyapıdan birkaç Semih Kılıçsoy yetiştirip, oyuncu satarak alttan gelenlerin önünü açmak istiyoruz. Semih bizim rol modelimiz. Her sene bir Semih çıkmaz ama başka mevkilerde bulabiliriz. Sadece al, al değil, aynı zamanda satacağız da."

REBIC'İN SORUNU MENTAL

Ante Rebic'in performansının düşük olduğunu söyleyen Samet Aybaba, "Rebic'in performansı çok düşük. Performansı etkileyen mental şeyler de vardır. Böyle bir oyuncunun performansının bu kadar düşük olmasında bir şeyler vardır ama bu hocanın işi" dedi. Aybaba ayrıca Cenk Tosun ve Salih Uçan'la derbi sonrası sözleşme uzatmak için görüşeceklerini kaydetti.