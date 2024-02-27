Haberler Beşiktaş Beşiktaş kupada Konyaspor’u konuk edecek

Beşiktaş kupada Konyaspor’u konuk edecek

Son dakika spor haberleri... Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 28 Şubat Çarşamba günü evinde Konyaspor'u ağırlayacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 12:46
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş kupada Konyaspor’u konuk edecek

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında yarın sahasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında Beşiktaş, yarın Tüpraş Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak maç saat 20.45'te başlayacak.

KUPADA 8. RANDEVU

İki ekip Türkiye Kupası'nda 8. kez kozlarını paylaşacak. Geride kalan 7 müsabakada Beşiktaş 2 galibiyet elde ederken, Konyaspor da 3 galibiyet aldı. Taraflar 2 mücadelede ise sahadan beraberlikle ayrıldı.

İki ekip kupada son olarak 2020-2021 sezonunda yine çeyrek final maçında karşılaşmıştı. Normal süresi 1-1 beraberlikle sonuçlanan maçta penaltı atışları sonucu Beşiktaş, 3-2'lik skorla kazanmıştı.

İKİ TAKIMIN KUPA YOLU

Bu sezon kupaya 5. turdan katılan siyah-beyazlılar, Eyüpspor'u 4-0 yenerek son 16 turuna kaldı. Bu turda Antalyaspor'u 2-1'lik skor ile saf dışı bırakan Beşiktaş, çeyrek finale adını yazdırdı. Konyaspor ise 3. Turda Erbaaspor'u 3-0, 4. Turda Beyoğlu Yeniçarşıspor'u 3-0, 5. Turda Göztepe'yi 2-1 mağlup ettikten sonra son 16 turuna çıktı. Yeşil-beyazlılar, son 16 turunda Sivasspor'u 1-0 ile kupanın dışında bırakarak adını çeyrek finale yazdırdı.

DÜDÜK ALİ ŞANSALAN'DA

Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki zorlu müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Esat Sancaktar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Ömer Faruk Turtay olacak.

DİĞER
Settar Tanrıöğen'den üzen haber! Hafıza kaybı yaşıyor! Kızılcık Şerbeti'ne veda etmek zorunda kalmıştı...
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum ulaşım projelerini açıkladı: Bitsin artık bu çile! | Hangi metro hatları açılacak? | Öğrencilere müjde
Dursun Özbek: Icardi'ye verilen ceza haksız!
Aydınus'tan flaş kırmızı kart ve penaltı yorumu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Santos'tan flaş derbi kararı!
Transfer için geliyorlar! O rapor ortaya çıktı
EMEKLİ BANKA PROMOSYONU 2024 | 4A, 4B hangi banka ne kadar promosyon veriyor?
SAĞLIK BAKANLIĞI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN 2024? | Sağlık Bakanlığı 8 bin personel alımı kura tarihi
MOGAN ENERJİ HALKA ARZ TARİHLERİ | MOGAN kişi başı kaç lot verir, eşit mi oransal mı, hangi bankalar?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Başakşehir kupada Trabzonspor deplasmanında Başakşehir kupada Trabzonspor deplasmanında 13:17
Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Savino Del Bene! Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Savino Del Bene! 13:01
G.Saray'dan İlkay bombası! İspanyollar duyurdu G.Saray'dan İlkay bombası! İspanyollar duyurdu 12:52
Enis Destan: Hayalimdeki lig... Enis Destan: Hayalimdeki lig... 12:48
Beşiktaş kupada Konyaspor’u ağırlaycak! Beşiktaş kupada Konyaspor’u ağırlaycak! 12:46
Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem... Icardi gerçeği ortaya çıktı! 2 hakem... 12:37
Daha Eski
A. Gücü - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! A. Gücü - F.Bahçe maçının VAR'ı açıklandı! 12:27
Santos'tan flaş derbi kararı! Santos'tan flaş derbi kararı! 12:25
Ankaragücü - F.Bahçe maçı saat kaçta? Ankaragücü - F.Bahçe maçı saat kaçta? 12:07
Büyükekşi G.Saray'dan ihraç edilecek mi? Büyükekşi G.Saray'dan ihraç edilecek mi? 11:59
Panathinaikos - Aris maçı ne zaman? Panathinaikos - Aris maçı ne zaman? 11:55
Aydınus'tan flaş kırmızı kart ve penaltı yorumu! Aydınus'tan flaş kırmızı kart ve penaltı yorumu! 11:51