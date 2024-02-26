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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos o ismi sildi! Yollar ayrılacak

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'ı 2-0 yendi. Siyah-beyazlılarda bir yandan da yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren teknik direktör Fernando Santos, yıldız ismin üstünü çizdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 11:51
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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos o ismi sildi! Yollar ayrılacak

Şampiyonluk yarışından erken kopan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'a deplasmanda konuk oldu. Siyah-beyazlı ekip sahadan 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos o ismi sildi! Yollar ayrılacak

Kara Kartal'ın gollerini 23. dakikada Semih Kılıçsoy ile 54. dakikada yeni transfer Ernest Muci kaydetti. Ayrıca Muci, siyah-beyazlı formayla ilk golünü atmış oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos o ismi sildi! Yollar ayrılacak

Siyah-beyazlı takımda 4 futbolcu, çeşitli gerekçelerle İstanbulspor maçında kadroya dahil edilmedi. Uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ile Tayfur Bingöl, kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos o ismi sildi! Yollar ayrılacak

Bu oyuncuların yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç da teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda kadroda yer almadı. Sakatlığından dolayı sözleşmesi dondurulan Hadziahmetovic de kadroda yer almadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos o ismi sildi! Yollar ayrılacak

Sabah'ın haberine göre Fernando Santos, Konyaspor maçından sonra bir kez daha kadroya almadığı Ante Rebic'i kafasından sildi. Hırvat futbolcu sezon başında Milan'dan transfer edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos o ismi sildi! Yollar ayrılacak

Tercübeli isim aldığı süre boyunca beklenen katkıyı bir türlü gösteremedi. Rebic, İstanbul maçı kadrosuna dahil edilmezken tecrübeli oyuncuyla yeni sezonda yola devam edilmeyecek.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos o ismi sildi! Yollar ayrılacak

Siyah-beyazlı formayı 23 maçta terleten 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 5 asist üretti. Ante Rebic, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Eyüpspor ağlarını sarsmıştı.

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