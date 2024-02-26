BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Fernando Santos o ismi sildi! Yollar ayrılacak
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş, Süper Lig'de son olarak İstanbulspor'ı 2-0 yendi. Siyah-beyazlılarda bir yandan da yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren teknik direktör Fernando Santos, yıldız ismin üstünü çizdi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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Bu oyuncuların yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç da teknik direktör Fernando Santos'un kararı doğrultusunda kadroda yer almadı. Sakatlığından dolayı sözleşmesi dondurulan Hadziahmetovic de kadroda yer almadı.
Sabah'ın haberine göre Fernando Santos, Konyaspor maçından sonra bir kez daha kadroya almadığı Ante Rebic'i kafasından sildi. Hırvat futbolcu sezon başında Milan'dan transfer edildi.
Tercübeli isim aldığı süre boyunca beklenen katkıyı bir türlü gösteremedi. Rebic, İstanbul maçı kadrosuna dahil edilmezken tecrübeli oyuncuyla yeni sezonda yola devam edilmeyecek.
Siyah-beyazlı formayı 23 maçta terleten 30 yaşındaki futbolcu, 1 gol ve 5 asist üretti. Ante Rebic, Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Eyüpspor ağlarını sarsmıştı.
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