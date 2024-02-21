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Yeniler beğenildi

Devre arası transferi her zaman risklidir. Ancak Beşiktaş öyle iki isme gitti ki hem bu riskleri devre dışında bıraktı hem de iki oyuncuyu direkt 11'e yerleştirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 06:50
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Yeniler beğenildi

Devre arası transferi her zaman risklidir. Ancak Beşiktaş öyle iki isme gitti ki hem bu riskleri devre dışında bıraktı hem de iki oyuncuyu direkt 11'e yerleştirdi. Al Musrati'yi izleyen siyah-beyazlı taraftarlar "Yeni Atiba'mızı bulduk" yorumları yaparken Ernest Muci de tekniği, zekası ve keyif veren oyunuyla şimdiden büyük keyif veriyor. Teknik direktör Santos'un büyük önem verdiği omurganın iki önemli parçası devre arasında yerli yerine oturdu. İki futbolcu da 40 yıllık Beşiktaşlı gibi oynuyor. Yönetim bu iskeletin üzerine doğru parçaları ekleyecek.

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