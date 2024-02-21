Fantastik Necip

Beşiktaş'ın emektar oyuncularından Necip Uysal her dönem eleştirilse de gelen hiçbir teknik adam ondan vazgeçemedi. Fernando Santos, 33 yaşındaki oyuncunun kariyerindeki 16. hocası oldu. Portekizli çalıştırıcı da "Fantastik" diyerek övdüğü Necip Uysal'ı vazgeçilmezi yaptı. Öyle ki Konyaspor maçında yeni transfer Joe Worrall kulübede otururken Necip yine sahadaydı. Yüzde 97 pas isabeti yakaladı. Girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazandı. 6 top uzaklaştırdı. 2 pas arası yaptı. 1 de top kaptı. Santos karşılaşma sonunda Necip Uysal ile ilgili soruya "Harika oynuyor. İnanılmaz bir profesyonel. Worrall'ın oynamamasının sebebi Necip'in suçu! Çünkü Necip Takımın en iyilerinden biri. Fantastik bir performans ortaya koydu" ifadelerini kullandı.