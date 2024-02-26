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Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçta Ali Şansalan düdük çalacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2024 Pazartesi 12:50
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Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman? Beşiktaş maçı hangi kanalda? Saat kaçta? | Ziraat Türkiye Kupası

Beşiktaş - Konyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Beşiktaş ile Konyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Konyaspor maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 20:45'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

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