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Beşiktaş'ın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda rakibi Lattes Montpellier

Son dakika spor haberleri... FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, 22 Şubat Perşembe günü sahasında Fransız temsilcisi Lattes Montpellier'i ağırlayacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2024 Çarşamba 11:11
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Beşiktaş'ın FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda rakibi Lattes Montpellier

Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında 22 Şubat Perşembe günü Fransa'nın Lattes Montpellier ekibini ağırlayacak.

BJK Emlakjet Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Son 16 turunda bir başka Fransız ekibi Tango Bourges Basket'le eşleşen siyah-beyazlı takım, iç sahada 83-74 kazandığı mücadelenin rövanşında 79-76 mağlup olsa da sayı avantajıyla çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Bir önceki turda İtalya'nın BDS Dinamo Sassari ekibiyle karşılaşan Lattes Montpellier, her iki müsabakayı da kazanarak Beşiktaş'ın rakibi oldu.

Mücadelenin rövanşı, 29 Şubat Perşembe günü TSİ 22.00'de Fransa'da oynanacak.

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