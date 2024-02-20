Beşiktaş çocuğu Semih Kılıçsoy

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy fırtınası esmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin Türk futboluna kazandırdığı 18 yaşındaki futbolcu, Konya karşısında galibiyetin mimarı oldu. Hücumda sürekli gol arayan Semih, maçın 49. dakikasında savunmadan dönen topu önünde buldu. Vuruşunda kaleci Slowik'in de müdahale ettiği topu savunma çizgiden çıkarttı. Ancak genç yıldızın pes etmeye niyeti yoktu. Yalnızca 30 saniye sonra paslaşılarak kullanılan kornerin ardından Rashica'nın ortasına kafayı vurdu ve topu ağlara yolladı.

CENK'İN GOL ORUCU SONA ERDİ

Konyaspor karşısında galibiyetin yolunu açan Semih Kılıçsoy, inanılmaz bir istatistiğin altına imza attı. 18 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın ligde attığı son 13 golün 10 tanesinde pay sahibi oldu. Semih Kılıçsoy, bu maçlarda 8 gol, 2 asist yaptı. Ayrıca ligde oynadığı son 9 maça 8 gol sığdırarak skorer kimliğini sürdürdü. Kartal'ın ikinci golü ise Cenk Tosun'dan geldi. 71'de Muçi'nin vuruşunda kaleci Slowik topu sektirdi. Dönen topu tamamlayan tecrübeli futbolcu, 7 maçlık gol orucuna son verdi. Cenk, 23 maçta 5 gol, 2 asiste ulaştı.

YENİ ATİBA AL-MUSRATIA

Al -Musrati, ilk kez Dolmabahçe'ye ayak bastı. Geçen hafta Kayseri'de oyuna sonradan dahil olmuş ve 24 dakika süre almıştı. Konyaspor maçına 11'de başlayan 27 yaşındaki Libyalı dinamo, Beşiktaş'ın sembol isimlerinden Atiba etkisi yarattı. Sergilediği performansla takımı ayağa kaldırdı ve siyahbeyazlıların lideri olacağını gösterdi.

TRİBÜNLER COŞTU

Beşiktaş'ın Konyaspor maçına siyah- beyazlı taraftarlar yoğun bir ilgi gösterdi. Karşılaşmanın hafta içinde oynanmasına ve soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmayan futbolseverler, tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. İlk yarısı golsüz biten mücadelede ikinci yarıda gelen gollerle birlikte siyah-beyazlı tribünlerde coşku tavan yaptı. Karşılaşma sonunda Beşiktaşlı taraftarlar, Konyaspor zaferini takımlarıyla birlikte doyasıya kutladı.

NESRİN BAŞ'A PLAKET

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda altın madalya kazanarak şampiyonluğa ulaşan Nesrin Baş'a, Beşiktaş yönetiminden plaket verildi. Müsabakadan önce sahaya gelen Baş, plaketini ve çiçeğini siyah-beyazlıların iletişimden sorumlu yönetim kurulu üyesi Işıl Zeybek'ten aldı.