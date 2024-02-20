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İlk 25'te yoktuk

"İlk 25 dakika sahada etkili olamadık. Rakibimize topu verdik, topu kullanamadık. Devre arasında oyuncularımla konuştum ve 2. yarıda bu durumu değiştirdik. Hakettiğimiz bir galibiyet oldu"

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2024 Salı 06:50
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İlk 25'te yoktuk

Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, takımının Konyaspor karşısındaki ilk 25 dakikalık oyununu sert bir şekilde eleştirdi. Portekizli teknik adam şunları söyledi: İlk 25 dakika sahada yoktuk. Rakibimize topu verdik, çok geride savunduk, topu kullanamadık... 25'ten sonra biraz daha önde basmaya başladık. Topu da daha iyi kullanmaya başladık. Devre arası oyuncularımla konuştum ve ikinci yarıda bu durumu değiştirdik. Rakibimizi kalemize yaklaştırmadık, hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. İlk 25 dakikadaki oyunu bir daha tekrarlayamayız. Doğru yaptıklarımızı geliştirmek zorundayız. Adaptasyon ile ilgili bir durum değildi ilk 25 dakikadaki oyun. Agresif değildik, bir takım olarak oynayamadık. Yeni oyuncular ile ilgili değil bütün takım ile ilgili bir sorun vardı ilk 25 dakikada.

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