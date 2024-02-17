Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a transferi gerçekleşmemişti! İşte sebebi

1.5 yılı aşkın süredir futboldan uzak kalan Ricardo Quaresma'nın teknik direktör Fernando Santos'un gelişiyle ara transfer döneminde Beşiktaş'a geri döneceği uzun süre gündemi meşgul etmişti. Portekizli yıldızın siyah-beyazlılara transferinin neden gerçekleşmediği ortaya çıktı. İşte sebebi...
Beşiktaş HaberleriGiriş Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 12:13Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2024 Cumartesi 12:14
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Daha önce 2 dönem Beşiktaş forması giyen ve efsaneler arasına adını yazdıran Ricardo Quaresma'nın Fernando Santos sonrası Beşiktaş'a döneceği iddia edilmişti.
1,5 yılı aşkın süredir sahalardan uzak olan 40 yaşındaki Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a dönüşü ara transfer döneminde gerçekleşmemişti.
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, geçtiğimiz haftalarda bir taraftarın Quaresma sorusuna "Ne yapacağız Quaresma'yı" cevabını vermiş ve görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.
"İŞTE BABAMIN BEŞİKTAŞ'A DÖNMEMESİNİN SEBEBİ" Yaşanan sürecin ardından Quaresma'nın oğlu Ricky, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ricky paylaşımında Samet Aybaba'nın Quaresma sözlerini içeren haberi alıntıladı ve "İşte babamın Beşiktaş'a dönmemesinin sebebi" notunu düştü.
İŞTE O PAYLAŞIM
Beşiktaş formasını 227 kez sırtına geçiren Quaresma, 38 gol ve 77 asistlik performans sergilemişti. Portekizli yıldız, siyah-beyazlı takımla 2 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası zaferi elde etmişti.