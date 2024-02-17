Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a transferi gerçekleşmemişti! İşte sebebi

"İŞTE BABAMIN BEŞİKTAŞ'A DÖNMEMESİNİN SEBEBİ"

Yaşanan sürecin ardından Quaresma'nın oğlu Ricky, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ricky paylaşımında Samet Aybaba'nın Quaresma sözlerini içeren haberi alıntıladı ve "İşte babamın Beşiktaş'a dönmemesinin sebebi" notunu düştü.